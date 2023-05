Nyck de Vries tevreden met knappe twaalfde startplaats - 'beste kwalificatie ooit'

MONACO - De prestaties van Nyck de Vries liggen onder een vergrootglas, maar in de kwalificatie in Monaco liet de Twellingeaster zien geen last te hebben van die druk. Criticasters snoerde hij (voorlopig) even de mond. Hij reed zijn AlphaTauri naar P12 en mist op slechts enkele honderdsten van een seconde de derde kwalificatie.

De Vries reed een prima kwalificatie op zaterdag en slaagde er bijna in om voor het eerst in zijn carrière door te dringen tot Q3. "Ik denk dat het een solide weekend is geweest tot op heden. Uiteraard willen we altijd meer, maar ik denk dat het een prima kwalificatie is geweest. P12 is mijn beste kwalificatie ooit tot nu toe", reageerde een tevreden Nyck de Vries na de kwalificatie.

Zondag zal hij in zijn woonpaats Monaco gaan proberen voor het eerst dit seizoen in de punten te gaan rijden. "Morgen ga ik een goede wedstrijd proberen te rijden en dan kijken we wel wat het wordt. Belangrijk is dat we gewoon 'onze' wedstrijd rijden. Op onszelf focussen en niet zelf de kansen proberen te creëren, maar ze gewoon op ons af laten komen wanneer ze komen."