Nyck de Vries terug op het racecircuit tijdens JACK's Racing Day in Assen

ASSEN - Autoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga maakt binnenkort zijn 'rentree' op het TT Circuit Assen. De Vries komt volgend weekeinde naar JACK’S Racing Day voor een demonstratie in een Formule 2-auto. Hij werd in 2019 wereldkampioen in de Formule 2.

De Vries kan niet wachten om zijn eerste optreden sinds Silverstone te maken: “JACK’S Racing Day is één van de meest diverse en toegankelijke race-events van Europa. Het is prachtig om te zien dat onze sport zo leeft in Nederland. Ik kijk ernaar uit om iedereen in Assen te zien!” De Vries wordt inmiddels in verband gebracht met diverse Formule E-teams en met een mogelijke overstap naar de Amerikaanse IndyCar.

De Racing Day in Assen is het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartrace-evenement van Europa.