Nyck de Vries stelt teleur met laatste startplaats in Oostenrijk

SPIELBERG OOSTENRIJK - Nyck de Vries heeft zich voor de race op de Red Bull Ring als twintigste en laatste gekwalificeerd. "Ik maakte een grote fout en dat kostte me veel tijd."

De AlphaTauri-coureur begon de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk goed. Met een zesde tijd liet hij zien zijn criticasters ongelijk te willen geven. Hij was bovendien sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Maar na de code rood-situatie veroorzaakt door een schuiver van Valtteri Bottas kwam hij er niet meer aan te pas.

Worstelen

Zijn tweede tijd verloor hij na het overschrijden van track limits. De Vries was zichtbaar aan het worstelen. Hij had vooral moeite om in de eerste sector, het eerste deel van de baan, op snelheid te komen.

Bij zijn laatste snelle ronde was hij daar zelfs langzamer dan in zijn ronde ervoor. En ook in het derde deel zat hij er niet goed bij met de laatste plek tot gevolg. Tsunoda start zondag als zestiende, Max Verstappen vertrekt opnieuw van pole.



Balansprobleem

Tegenover Viaplay legt De Vries uit wat er gebeurde: "Ik denk dat we performance verloren naarmate de sessie vorderde. De baantemperatuur zakte, de grip kwam omhoog en dat ging ten koste van onze balans. We konden daar als team niet snel genoeg op reageren."

Foutje

"De verschillen zijn zo minimaal. Daarnaast maakte ik mijn laatste run een grote fout in sector 1 waardoor ik twee tienden verloor. Dat had ons anders wel iets dichterbij gebracht maar dan hadden we nog steeds Q2 niet gehaald."