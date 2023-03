Nyck de Vries start vanaf plek 19 in de eerste Formule 1-race van het seizoen

SNEEK - Nyck de Vries begint zondag vanaf de laatste startrij bij zijn eerste Formule 1-race voor het team van AlphaTauri. In het eerst deel van de kwalificatie voor de GP van Bahrein kwam de coureur uit Uitwellingerga niet verder dan de negentiende tijd. De Vries bleef een halve seconde verwijderd van een plek in het tweede deel van de kwalificatie. Hij bleef alleen Pierre Gasly voor.

Voor de Friese coureur is de negentiende tijd toch een teleurstelling. Bij Viaplay liet hij weten niet tevreden te zijn. "Het doel is uiteraard om zo ver mogelijk voorin te kwalificeren. Mijn eerste twee runs waren op zich vrij oké. Maar in de laatste run kon ik de stap niet maken. Ik verloor al in bocht 1 de achterkant van de auto. Dan loop je meteen al achter de feiten aan. We hadden al verwacht dat het middenveld extreem dicht bij elkaar zou zitten. Dan kan je er heel makkelijk in Q1 al uit liggen, maar ook doorgaan”, aldus Nyck de Vries

Verstappen

Wereldkampioen Max Verstappen ging wel door en pakte in het tweede deel van de kwalificatie pole position. De aftrap van het nieuwe Formule 1-seizoen, de Grote Prijs van Bahrein op het circuit van Sakhir, start zondag vanaf 16.00 uur.