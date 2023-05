Nyck de Vries start en finisht als 12e tijdens de GP van Monaco

"Ik heb in moeilijke omstandigheden en op een moeilijk circuit geen misstappen gezet", zei de Vries na afloop bij ViaPlay. Een flinke regenbui zorgde voor een chaotische slotfase van de race door de krappe straten van Monaco. "Ik had nul komma nul grip, het was alsof ik op slicks in de regen reed", vertelde De Vries, die net als vrijwel alle andere coureurs de intermediates onder zijn auto had laten zetten. Door problemen met de remmen viel teamgenoot Yuki Tsunoda viel in de slotfase ver terug. Volgens De Vries werkten bij hem de remmen ook niet top. "Onder normale omstandigheden moet je je remmen koelen, nu was het juist het tegenovergestelde. Iedereen had daar last van."

"Qua snelheid ging het op en af. In het begin van de race had ik nul temperatuur in de banden. Dan kan je ook niet aanvallen. Aan het einde pikte ik wel wel weer wat snelheid op. Het was een prima weekend, maar tevreden ben ik niet", aldus een kritische De Vries