Nyck de Vries rijdt in foutloos Formule 1-debuut naar negende plaats

Vijftien rondes voor het einde lag De Vries zodoende tiende, dat zou goed zijn voor een WK-punt. Nog steeds met Zhou vlak achter zich bleef De Vries verwikkeld in de strijd om de punten.





Safety car

In ronde 48 van de 53 kwam er een safety car, omdat Daniel Ricciardo zijn auto in de muur parkeerde. Dat betekende dat De Vries nog een plekje klom, maar ook dan de concurrente achter hem dichterbij kwam.

De mediumbanden van De Vries hadden het zwaar, maar omdat de situatie met de safety car zo lang duurde, hoefde De Vries maar een rondje zijn negende plek te verdedigen.

Dat lukte zonder problemen en zodoende kwam De Vries op een verdienstelijke negende plaats over de finish. Dat leverde hem twee WK-punten op.

Overwinning voor Verstappen

De overwinning in Italië ging naar Max Verstappen, die daarmee zijn voorsprong in de WK-stand verder uitbreidde. Bij de volgende race, over drie weken in Singapore, kan de Nederlander zijn titel al prolongeren. "Wow, wow, dankjewel!", zei Nyck de Vries meteen na de race tegen zijn teamleiding. "Ontzettend bedankt, dit was geweldig. Punten bij m'n debuut, dankjewel! En oef, mijn schouders zijn kapot!" De Vries werd door de kijkers van de Formule 1 verkozen tot 'Driver of the Day'.