Nyck de Vries pakt wereldtitel Formule E

BERLIJN- Nyck de Vries is vanmiddag op de laatste dag van de Formule E wereldkampioen geworden. De Vries eindigde in Berlijn als achtste en dat was voldoende om de wereldtitel veilig te stellen. De Mercedes coureur ging de laatste race in als klassementsleider.

Al meteen na de start had Nyck de Vries twee concurrenten minder omdat Edoardo Mortara op Mitch Evans klapte.

Hoewel hij zich zondag als dertiende had gekwalificeerd, begon De Vries de race na alle tumult in feite als negende. Na 45 minuten racen plus de traditionele slotronde kwam hij uiteindelijk als achtste over de finish. De Vries lag nog even kortstondig derde, maar omdat hij onnodige risico’s uit de weg ging, zakte hij nog wat terug.

De Vries profiteerde tijdens de race nog van een speciale boost van twee seconden met 50kwh extra vermogen. De Formule E, die in 2014 het levenslicht zag, heeft dit seizoen voor het eerst de officiële status als wereldkampioenschap gekregen van de internationale autosportfederatie FIA. Nelson Piquet Jr. Sebastien Buemi, Lucas de Grassi, Jean-Eric Vergne (twee keer) en Antonio Felix da Costa gingen De Vries voor.

In 2019 werd De Vries al kampioen van de Formule 2. Tot een debuut in de Formule 1 kwam het nog niet. Al wordt Nyck de Vries de laatste tijd wel in verband gebracht met een overstap naar de hoogste autoraceklasse.