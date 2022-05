Nyck de Vries pakt in Berlijn tweede overwinning van het Formule E-seizoen

BERLIJN - Nyck de Vries uit Uitwellingerga heeft zondag zijn tweede overwinning van dit seizoen in de Formule E behaald. De Vries kwam als eerste over de finish in de tweede race van dit weekend op het circuit Tempelhof in Berlijn.

De 27-jarige De Vries ging uitstekend van start en pakte meteen de leiding. Daarna bouwde hij zijn voorsprong iets verder uit en kwam de zege geen moment meer in gevaar. Uiteindelijk hield De Vries de Zwitser Edoardo Mortara bijna 2,5 seconden achter zich. De Belg Stoffel Vandoorne kwam als derde over de finish op bijna zeven seconden van de winnaar.

Nyck de Vries boekte begin dit seizoen zijn eerste overwinning in de openingsrace in Saoedi-Arabië. In de zes races daarna haalde hij geen enkele keer meer op het podium. Zaterdag kwam De Vries in de eerste race in Berlijn niet verder dan de tiende plaats.



In het Formule E-kampioenschap klimt Nyck de Vries met 65 punten naar de zesde plaats. Stoffel Vandoorne gaat met 111 punten aan de leiding, gevolgd door Edoardo Mortara (99) en de Fransman Jean-Éric Vergne (95). De andere Nederlander in de Formule E Robin Frijns staat met 81 punten vijfde. De volgende E-prix is op 4 juni in Jakarta.