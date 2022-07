Nyck de Vries met bolide van Lewis Hamilton negende op vrije training GP Frankrijk

LE CASTELLET - Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga heeft in de auto Lewis Hamilton de negende tijd neergezet in de vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk. Het was zijn tweede keer dat hij in de Formule 1 in actie kwam.

De Vries debuteerde in mei bij de Grand Prix van Spanje in de Williams-auto van Alexander Albon. Nu mocht hij dus in de Mercedes van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton rijden. De andere Mercedes-coureur, George Russell, noteerde de vierde tijd op het circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk.

Dat De Vries nu zo nu en dan een vrije training in de Formule 1 rijdt, heeft te maken met een nieuwe regel: alle Formule 1-teams zijn verplicht om een jonge coureur in actie te laten komen bij vrije trainingen.

De Vries, die eerder kampioen werd in de Formule 2 en de Formule E, is reserverijder bij Mercedes. Hij rijdt nu ook nog in de Formule E. Dit seizoen won hij twee races in de elektrische raceklasse, hij staat achtste in het algemeen klassement.