Nyck de Vries maakt zijn debuut in de Formule 1

De Formule 1-wedstrijd wordt gehouden op het circuit van Monza in ItalIë. Zaterdagmiddag moet de 27-jarige Fries al in actie komen bij de kwalificatie. Afgelopen vrijdag mocht Nyck de Vries nog in actie komen bij de eerste training in Italië. Dat deed hij in de auto van Sebastian Vettel van Aston Martin.

Eerder in dit seizoen deed Nyck de Vries ook al een trainingssessie bij Mercedes.

De Vries komt zelf uit in de Formule E, de hoogste klasse voor elektrische auto's. Daarin eindigde hij dit seizoen op de negende plek in het klassement. In 2021 pakte De Vries nog de titel in de Formule E.