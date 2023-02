Nyck de Vries lijkt klaar voor start F1-seizoen, sluit testweek in Bahrein tevreden af

De 28-jarige Fries gaf in zijn snelste ronde ruim 7 seconden toe op Ferrari-coureur Charles Leclerc, die met 1.31,024 de snelste ronde reed. De Vries was van alle coureurs in de ochtendsessie de langzaamste, maar AlphaTauri was op de laatste testdag niet geïnteresseerd in het rijden van snelle ronden.

Tijdens de testdagen draait het voor de teams en de coureurs voornamelijk om het verzamelen van waardevolle data en het testen van onderdelen. Daarmee was De Vries met 87 ronden dus uitermate productief. Max Verstappen kwam op de derde en laatste testdag niet in actie.

Over acht dagen gaat in Bahrein het nieuwe Formule 1-seizoen van start.