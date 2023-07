Nyck de Vries komt op Silverstone niet verder dan negentiende startplaats

"Maar onze banden waren verre van optimaal en niet warm genoeg. Ik had daardoor niet voldoende vertrouwen om aan te vallen. In de laatste chicane was het nog wat nat, daar verremde ik me een beetje en verloor ik een hoop tijd. Desalniettemin waren we in dat ene rondje niet goed genoeg om er bij te zitten."

De Vries is van mening dat deze laatste run een vertekend beeld geeft van de eerste sessie. "Ik denk dat we er beter bij zaten dan nu lijkt. Nu kwam het op één rondje aan onder lastige omstandigheden. Hoe later je je tijd zet, hoe beter want dan heb je meer temperatuur in je banden en is het circuit ook beter. Dit was een tricky spelletje."

Bron: Omrop Fryslân