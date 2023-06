Nyck de Vries is Tsunoda de baas tijdens trainingen GP Spanje

CATALUNYA- Nyck de Vries was de verrassing tijden de eerste vrije training. Hij klokte de vierde tijd en was daarmee bijna een halve tel sneller dan zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda (14e).

Het is duidelijk te zien dat De Vries steeds beter in zijn ritme komt. Hij leert de auto beter kennen. Het team. En de Formule 1 op zich. Ook al liep hij geruime tijd bij Mercedes mee als test- en reservecoureur daadwerkelijk zelf achter het stuur zitten, is wezenlijk anders.

Steeds meer begrip

Dat geeft hij ook toe aan de NOS. "Ik begin nu pas in te zien hoe anders Formule 1 is dan de junior klassen waarin ik heb gereden. Als je daar 85, 90 procent van je job doet, zit je er altijd bij." In de Formule 1 daarentegen is niets minder dan honderd procent goed genoeg.

Dat heeft het team hem duidelijk gemaakt. En ook De Vries was allerminst tevreden met hoe het tot nu toe verliep dit seizoen. Vorig week had hij in Monaco een sterk weekend met een goede twaalfde kwalificatie en een solide race waarbij hij ook als twaalfde eindigde.

Monaco is een circuit dat hij goed kent, evenals het circuit de Catalunya waar ze in Spanje op rijden. En dat merk je gelijk aan de prestaties van de coureur uit Uitwellingerga. Hoewel het slechts de trainingen betreft, ook dit zijn de momenten waarop hij het moet doen.

Sneller dan Tsunoda

De AlphaTauri-coureurs zijn in de tweede vrije training enorm aan elkaar gewaagd. De Vries is steeds iets sneller dan Tsunoda. In zijn snelste ronde op de zachte band had hij veel verkeer dus er had meer in gezeten. Ze eindigen als zestiende en zeventiende, waarbij De Vries een tiende sneller is. Ook in de long runs zijn de twee gelijkwaardig aan elkaar wat een interessant onderling duel kan opleveren dit weekend.

Vertekend beeld

"Het was een goede dag voor ons", zegt De Vries na afloop. "Vooral de eerste vrije training ging goed, al geloof ik dat die vierde tijd een beetje een vertekend beeld geeft." De tweede training verliep minder soepel. "We kregen niet alles voor elkaar, maar we hebben verschillende dingen uitgeprobeerd. Dat alles bij elkaar zal ons genoeg informatie geven voor als het erop aankomt morgen."

Bron: Omrop Fryslân