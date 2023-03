Nyck de Vries in eerste Formule 1-race van het seizoen naar veertiende plek

De Vries start de race vanaf de laatste startrij naast de man die hij bij AlphaTauri vervangt: Pierre Gasly. De Twellegeaster begint de race voorzichtig en moet gelijk een plek inleveren aan de Fransman. Na vier ronden passeert hij Kevin Magnussen die op een andere bandenstrategie zit. Het is de enige inhaalactie van De Vries, die doet wat hij moet doen.

Want kilometers maken en de race finishen is de opdracht die hij van teambaas Franz Tost meekrijgt. "Ik hoop dat hij de finish haalt want Nyck heeft alle ronden nodig om ervaring op te doen. In de Formule 1 heb je tijd nodig om gewend te raken aan de auto. Maar tot dusver ligt hij op schema en ben ik best tevreden met hoe hij het doet", verklaart Tost voorafgaand aan de race tegenover Viaplay.

De 28-jarige rijdt een goede race met stabiele rondetijden die redelijk gelijkwaardig zijn aan teamgenoot Yuki Tsunoda die de race als elfde eindigt. Het venijn zit voor De Vries vooral in de staart. Doordat Ferrari-coureur Charles LeClerc uitvalt en er een virtuele safetycar situatie is, duiken maar liefst zes coureurs uit het middenveld de pits in voor zachte banden.

Bandenslijtage

De Nederlander gaat door op oud, hard rubber. Hij schuift door naar de elfde plek, maar kan dat onmogelijk volhouden op een baan waar de bandenslijtage groot is. Ter vergelijking Nico Hulkenberg, de Haas-coureur die in de slotfase achter hem rijdt, is maar liefst zeven tienden sneller op die zachtere en nieuwere band. Maar De Vries blijft hem voor.

Daarnaast blijkt maar eens hoe belangrijk betrouwbaarheid is. De AlphaTauri mist weliswaar nog snelheid, maar komt wel met beide auto's aan de finish. In tegenstelling bijvoorbeeld tot McLaren en Ferrari. Daarnaast is de veertiende startplaats van Tsunoda bemoedigend.

Geef Nyck tijd

De Vries heeft het kortom goed gedaan. Hij maakt hier en daar wat foutjes, komt nog snelheid tekort op zijn teamgenoot, maar vergeet niet dat dit zijn debuutrace voor AlphaTauri is. Hij heeft weliswaar tijdens de test de meeste kilometers afgelegd: in verhouding is het te weinig voor hem om zich de auto, de AT04, eigen te maken. Geef hem tijd en dan zal ook hij zich nadrukkelijker in het middenveld kunnen mengen.

Bron: Omrop Fryslân