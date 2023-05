Nyck de Vries gaat samenwerking aan met TRES uit Heerenveen

Team Nyck de Vries heeft hiervoor een nieuwe samenwerking aangekondigd met de in Heerenveen gevestigde digital agency TRES. De fotoshoot zit erop, de webshop is live en de voorraden aan caps, t-shirts, hoodies, sleutelhangers en dergelijke zijn binnen. Zus Seychelle de Vries runt de webshop en is thuis in Uitwellingerga, onder de rook van Sneek, druk met alles wat bij het runnen van de webshop van het zogeheten merk ‘Team Nyck de Vries’ komt kijken. Van overleg met websitebouwer TRES tot bestellingen zoeken, verzenden aan klanten en meer. “Er komt een hoop bij kijken, maar het is een heel leuk en leerzaam project.” Gedeelde ambities De samenwerking tussen Nyck de Vries en TRES is gebaseerd op gedeelde ambities en een sterke verbinding tussen teamwork in de F1-wereld en bij het ontwikkelen van digitale oplossingen. Harmen Visser, commercieel directeur bij TRES, legt uit: "Nyck de Vries is een Friese coureur die strijd voor het hoogst haalbare. Net als wij; Fries, nuchter en altijd het streven naar het beste." Passie voor innovatie Seychelle is enthousiast over de nieuwe samenwerking: "Het is geweldig om een partner als TRES te hebben, die onze passie voor innovatie deelt. Samen hebben we een mooie webshop ontwikkeld, waar fans merchandise kunnen kopen en nog dichter bij ons team kunnen komen.

" TRES heeft ervoor gezorgd dat automatisch de juiste verzendpartner wordt gekozen op basis van land van herkomst. Ook pakbonnen en currency worden automatisch aangepast. "Hierdoor is de afhandeling van de bestelling een fluitje van een cent. Ideaal voor de hoeveelheid bestellingen die wereldwijd verscheept worden vanuit Friesland." Visser vult aan: "We zijn trots dat we deze samenwerking zijn aangegaan en we kijken uit naar de toekomst. Samen met Team Nyck de Vries willen we zijn fans wereldwijd de beste online shopping ervaring bieden." Rolverdeling Van jongs af aan heeft Seychelle interesse in zowel mode als autosport en dat kan ze combineren in dit project. “Het is bovendien mooi dat we samen dit doen”, wijst ze op haar racende broer. Met een grijns: “Al heb ik wel de touwtjes in handen.” De coureur zit naast haar en knikt instemmend. “Volledig, ja.” Hij richt zich op zijn beurt volledig op het racen en heeft naar eigen zeggen alle vertrouwen in zijn zusje. “Zij heeft de leiding. Ik ben misschien onderdeel ervan, of het gezicht ervan, maar zij regelt alles. Uiteraard hebben we contact over hoe het zich ontwikkelt, maar ik bemoei me niet met details. Seychelle heeft de expertise.” Wereldwijde fanbase Even wennen is het wel dit seizoen. “In Melbourne zat ik aan het ontbijt, daar waren ook Formule 1-fans. Een van hen had een Norris-shirtje aan en kwam later terug in een De Vries-shirtje met mijn nummer 21 erop. Dat was best gek, een beetje surrealistisch. Maar het is mooi om te ervaren dat mensen je steunen. Het moet uiteindelijk op de baan gebeuren.” Dat helpt de verkoop in de webshop uiteraard ook, zegt z’n zusje met een knipoog. “Goede prestaties helpen om het goed en snel te laten lopen.” Check de volledige collectie op Nyckdevries.com