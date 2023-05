Nyck de Vries evenaart beste kwalificatie van dit seizoen

MIAMI- F1-coureur Nyck de Vries was voor het eerst dit jaar sneller in de kwalificatie dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Vries eindigde als vijftiende in de eerste kwalificatie (Q1) van de Grand Prix in Miami en mocht daardoor voor de tweede keer dit seizoen door naar Q2. Daarin klokte hij opnieuw de vijftiende tijd.