Nyck de Vries crasht tijdens kwalificatie in Bakoe

Meteen na de crash vertelde De Vries voor de camera's van Viaplay dat hij niet precies wist wat er gebeurde. "Het is nog iets te vroeg om conclusies te trekken. Ik heb de data nog niet bekeken, dat ga ik zo met het team doen. Ik weet ook niet of het iets met dat eerdere probleem te maken had." Vlak voor zijn crash kreeg De Vries namelijk te horen dat er een probleem met zijn achterremmen was. Toen hij in de ronde daarna uit de pits reed, crashte hij stevig in bocht 3 en knalde tegen de muur.

Na het goede resultaat in de vrije training baalt De Vries stevig van het incident. Gelukkig is hijzelf fysiek in orde. Zaterdag kan hij dan ook in de herkansing voor de kwalificaitie van de sprintrace. Deze kwalificatie is om 10.30 uur. De sprintrace zelf is zaterdagmiddag om 15.30 uur.