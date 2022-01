Nyck de Vries begint vol vertrouwen aan het nieuwe Formule E-seizoen

SNEEK - Het nieuwe Formule E-seizoen begint op 28 en 29 januari met twee races in Saoedi-Arabië. Bekend jachtterein voor Nyck de Vries uit Uitwellingerga. Hij boekte vorig jaar op het Riyadh Street Circuit zijn eerste overwinning in de elektrische raceklasse. Die zege vormde de basis voor zijn latere wereldtitel.

Van jager is De Vries dit seizoen opgejaagde geworden, maar ondanks de druk van de titel gaat hij het seizoen onbevangen in. “Ik heb er heel veel zin in”, zegt een opgewekte Nederlander een week voor de openingsrace. “Ik ben wel altijd nerveus en ik heb altijd zeg maar, zenuwen en stress. Altijd, voor alles wat ik doe in de autosport omdat ik er veel om geef. Het is mijn leven is en ik heb passie voor wat ik doe. Maar ik voel er niet per definitie meer of een ander gevoel bij dit jaar. Het heeft wel een speciaal randje om regerend kampioen te zijn, maar voor de rest heeft iedereen weer nieuwe en dezelfde kansen.”

Startnummer 17

Nyck de Vries is niet van plan om in navolging van landgenoot Max Verstappen (Formule 1) komend seizoen met het startnummer 1 op zijn auto te rijden. De Nederlandse coureur van het Mercedes EQ-team werd afgelopen seizoen wereldkampioen in de Formule E en zou het nummer dus mogen gebruiken.

Ondanks dat het vooruitzicht om met het felbegeerde nummer 1 te starten aanlokkelijk klinkt er volgens De Vries best wat voor te zeggen valt, hij ervoor gekozen om net als vorig seizoen ‘gewoon’ met het nummer 17 te starten. “In alle eerlijkheid hebben we het er niets eens over gehad om nummer 1 te gebruiken”, zegt de 26-jarige coureur tegen FORMULE 1 Magazine. De Vries heeft een goede verklaring voor zijn keuze. “Stoffel (Vandoorne, teamgenoot) heeft 5 en ik heb 17. Dat staat gelijk aan de letters E en Q van het alfabet, Mercedes EQ dus. Ik ben blij met nummer 17, ik rijd er liever mee dan met nummer 1. Het hoort gewoon bij ons hele verhaal en ik voel me daar ook comfortabel bij.”

Bron: Formule1.nl