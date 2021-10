Nu ook Windfoilen en surfen bij Watersportvereniging Heeg

HEEG– Na een serie succesvolle Funkampen in de zomer, gaat Watersportvereniging Heeg (WSH) deze herfstvakantie én volgend seizoen volop door met alle moderne boardsporten: windsurfen, suppen, windfoilen en wing-foilen. En iedereen is welkom.

“We willen boarden heel serieus oppakken”, zegt WSH voorzitter Lauran Spitters. “Dus toen onze eerste jeugdkampen voor boarders deze zomer zo goed aansloegen, hebben we besloten door te zetten.” De hernieuwde aandacht voor de surf- en boardsport past bij de verbreding die de WSH voorstaat. Eerder in het voorjaar werd immers ook al gestart met sloeproeien voor volwassenen.

Voor zeilers én watersporters

“We hebben een prachtige basis met enthousiaste zeilers in allerhande scheepstypes. We varen recreatief en in wedstrijdvorm letterlijk alles van Optimisten tot jachten en van Tjotters tot skûtsjes. Maar we willen meer. We willen watersporters aan ons binden. En dus ook suppers, surfers en foilers.”, aldus een enthousiaste Spitters die zelf ook regelmatig zondagmiddag met een groepje surfers bij de WSH te vinden is.

Passend bij die verbreding hoort de focus op boards, en niet alleen op surfen. Door de komst van foils (waarmee je boven het water kunt zweven) en wings (opblaasbare vleugels die je boven je hoofd houdt) innoveert de boardsport zich razendsnel. En daar gaat de WSH de komende jaren voor Súdwest-Fryslân het voortouw in nemen.

Kort kennismakingscursussen Herfstvakantie

Ook in de herfstvakantie kunnen jongeren en volwassenen zich daarom weer op boards uitleven bij de WSH. We organiseren, samen met windsurf topper Arrianne Aukes tweedaagse kennismakingscursussen windsurfen voor de jeugd en één cursusdag voor volwassenen. In verband met mogelijk kouder weer, varen we halve dagen. Meer informatie en inschrijven kan op https://wsheeg.nl/funcamp-heeg/