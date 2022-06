Nu ook stadswandeling voor Sloten: op ontdekkingstocht door kleinste Elfstedenstad

SLOTEN- Ook Sloten heeft sinds gisteren een inspirerende stadswandeling. Daarmee kunnen toerist en inwoner op ontdekkingstocht door de kleinste Elfstedenstad. VVV Waterland van Friesland stelde de Elfstedenwandeling op in een serie van nieuwe wandelroutes door de Elfsteden van Zuidwest Friesland. De stadswandeling Sloten is de vierde route die in korte tijd is gelanceerd.

De stadswandeling Sloten werd gisteren aangeboden aan Pieter Haringsma. Er is niet zonder reden voor deze inwoner gekozen. Pieter is al sinds 1982 de stadsomroeper van Sloten. Daarmee houdt hij dit bijzondere beroep in ere. De stadsomroeper verkondigde vroeger in de stad het nieuws. Ook sprak hij op straat luid over de belangrijke mededelingen van het stadsbestuur en aanbiedingen van middenstanders. Door de uitreiking van de stadwandeling was Pieter gisteren nu een keer zelf het onderwerp van het nieuws in Sloten. “Een eigen stadswandeling voor onze stad, dat is prachtig nieuws”, aldus Pieter. “Er kunnen niet genoeg mensen door onze historische straten en stegen wandelen om te ontdekken hoe mooi Sleat is.” Pieter nam de stadswandeling graag in ontvangst. Hij kreeg de route uitgereikt door Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland.

Wandelen door de ideale stad

De stadwandeling van Sloten heeft een lengte van 1,7 kilometer. Het startpunt is bij het Museum Sloten. Vanaf hier kan elke wandelaar zelf ervaren waarom Sloten ‘de ideale stad’ wordt genoemd. De stad is namelijk heel goed te verdedigen. Die speciale verdedingsarchitectuur levert Sloten ook de bijnaam ‘Sipelstêd’ (Uistad) op. De Elfstedenwandeling door Sloten legt het allemaal uit. De route voert verder onder meer langs de Grutte Tsjerke en de Lemsterpoort. Op de Heerenwal is te zien dat de huisnummers oplopend zijn, wat bijzonder is, want meestal zijn deze even en oneven verdeeld aan beide kanten van de straat. Diverse gevelstenen vertellen meer over de geschiedenis van de historische panden. Bezienswaardigheden als korenmolen De Kaai, waar nog steeds meel wordt gemalen, de Elfstedenfontein Kievit en de kanonnen van Sloten zorgen verder voor een echte ontdekkingsreis.

Meer stadswandelingen door de Elfsteden

Eerder kregen de Elfsteden Bolsward, Stavoren en Hindeloopen een eigen stadswandeling. Sloten is de vierde Elfstedenstad. “Hierna volgen nog de stadswandelingen door IJlst, Sneek en Workum”, vertelt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. “We proberen in elke stad de mooiste feiten en verhalen naar boven te halen. We vinden dat elke Elfstedenstad in Zuidwest Friesland een eigen stadswandeling verdient. We hopen dat veel toeristen en inwoners worden geïnspireerd om de wandelschoenen aan te trekken.” Grietje geeft aan dat de stadswandeling door Sloten is bedoeld ter vermaak en is gebaseerd op historische feiten en weetjes die VVV Waterland van Friesland via diverse bronnen heeft verkregen. “Mochten wandelaars aanvullingen hebben, dan zijn die altijd welkom voor een volgende uitgave van de stadswandeling. Inzenden kan via info@waterlandvanfriesland.nl.”

Verkooppunten stadswandeling Sloten De stadswandeling door Sloten is te koop via de webshop van VVV Waterland van Friesland. De prijs bedraagt drie euro. Ook de VVV-locaties en sommige recreatieve ondernemers in de regio bieden de wandeling aan. Ondernemers die de route graag willen verkopen aan toeristen en inwoners, kunnen de stadwandeling bestellen via zakelijk.waterlandvanfriesland.nl.

