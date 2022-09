Nu in het theater: Koos & Moos in de groenste theatervoorstelling van Nederland

SNEEK - Koos de Koala, bekend van de populaire YouTube-serie en het prentenboek ‘Koos zoekt een Huis’, gaat on tour vanaf 24 september. Met maar liefst 40 voorstellingen, verspreid door het hele land, komen Koos en zijn beste vriend Moos bij jou in de buurt. ‘Koos & Moos’ is een feelgood voorstelling voor jong en oud boordevol inspiratie om in actie te komen voor een groene aarde. Koos maakt ons duidelijk: met iets kleins kun je iets groots bereiken.

Spannende verhalen, aanstekelijke grappen en vrolijke muziek

Duurzaamheid, milieuvervuiling en de wens voor een groenere aarde zijn behoorlijke uitdagingen, zeker voor de allerkleinsten. Koos de Koala laat zien dat kleine oplossingen vaak binnen handbereik liggen. Je hoeft niet alles perfect te doen, als je maar iets doet. En hoeveel leuker is het niet als je het dan ook nog eens samen doet. Door spannende verhalen te vertellen en liedjes te zingen waarbij iedereen mag meedoen, leren Koos & Moos kinderen op een speelse en positieve manier lief te zijn voor onze aarde.

Het avontuur van Koos & Moos in het theater

Koos de Koala verloor zijn huis toen de boom waar hij in woonde werd omgezaagd. Moos bood hem een slaapplek in zijn huis aan en zo ontstond een hechte vriendschap. In de theatervoorstelling ‘Koos & Moos’ gaan de twee kamperen in het bos. Moos, die liever op Instagram en TikTok zit, valt van de ene verbazing in de andere. Als de twee vrienden een jonge boomspruit vinden die lijkt te groeien als ze er goed voor zorgen en hem aandacht geven, hebben ze een missie: de kleine spruit laten uitgroeien tot een mooie grote boom! Maar kan Moos zijn angst voor spinnen en onweer opzij zetten voor de droom van zijn beste vriend?

Koos & Moos gaan door op YouTube

Op YouTube vertellen Koos & Moos vanuit hun huisje in het bos nog meer leuke weetjes en laten ze ludieke oplossingen zien voor milieuproblemen. Florens Eykemans en Mitch Wolterink spelen, net als in de voorstelling, Koos en Moos. Ook zijn de toon en sfeer van de serie vergelijkbaar met het theaterstuk.

Bekijk hier wanneer Koos & Moos bij jou in de buurt zijn

Koos & Moos De Theatershow is vanaf 24 september 2022 te zien in de Nederlandse theaters. De theatershow komt ook naar Sneek met twee voorstellingen maar dat is nog wel even wachten, namelijk op 16 april 2023 in Theater Sneek (Noorderkerkzaal). De speellijst van de theatershow is te vinden via deze link:koosdekoala.nl/koos/koos-moos-de-theatershow.