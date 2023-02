Notenbrijbekken Workum winnaar Jeugdkorpsenfestival

In vergelijking met vorig was dit een verdubbeling en voor muziekverenigingen lijkt een trendbreuk aanstaande.

Het was een prachtige middag in De Utherne in IJlst met mooie en creatieve optredens. Jurylid Ido Gerard Kempenaar riep De Notenbrijbekken uit Workum uit tot winnaar van het festival. De Notenbrijbekken is het jeugdorkest van Crescendo Workum en stond onder leiding van Jan Hibma. Hilda Koopmans-Walinga nam ontroerd de trofee in ontvangst. “Dit is het resultaat van nooit opgeven, ook niet als het even tegenzit met jeugdwerving en projecten, maar steeds maar blijven proberen. In Coronatijd zijn het eigenlijk mijn kinderen geworden omdat ik zo graag wilde dat de kinderen muziek bleven maken, al was het bij mij thuis”.

Ido Gerard Kempenaar lichtte zijn keuze toe: De Notenbrijbekken deden het vooral op eigen kracht en gezien de relatief korte tijd dat dit orkest samen muziek maakt, deden de Workumers dit heel goed. Hij noemde alle deelnemende orkesten winnaars en moedigde de jeugd aan vooral door te gaan met samen muziek maken, want volgens hem is dat een van de mooiste dingen die er is. Verder viel op dat het aantal deelnemende orkesten het dubbele was in vergelijking met vorig jaar en dat in plekken waar jeugdorkesten verdwenen waren er weer nieuwe zijn opgericht. Femuza-voorzitter Hans Buren: “Samen muziek maken is te leuk om niet interessant te zijn voor jeugd. Dit is wat voorop moet staan; het is gewoon leuk. De jeugdige muzikanten zijn de artiesten, voor hen zat de zaal bijna de hele middag zo goed als vol.”

Femuza is de Federatie van Muziek en Zang in de Gemeente Súdwest-Fryslân.