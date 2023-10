SNEEK - Vanaf donderdag 19 oktober is er een notaris spreekuur in Bibliotheek Sneek. De notarissen van Elan Notarissen staan tijdens dit gratis spreekuur voor je klaar. Ga een informeel gesprek aan met de notaris over zaken zoals erven, schenken, overlijden, huwelijk en nog veel meer. De notarissen staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en geven advies op maat.

Elan Notarissen

Elan Notarissen is een organisatie die gespecialiseerd is in notariële diensten. Ze helpen met de overdracht van je pas gekochte woning, het vestigen van een hypotheek en het opmaken van een samenlevingscontract, levensvolmacht, testament en nog meer. Elan heeft veel verschillende specialismen onder één dak, waardoor ze jou goed kunnen helpen tijdens het spreekuur.

Spreekuur

Het spreekuur is elke donderdag van 15.30 tot 17.30 uur in Bibliotheek Sneek. Je hoeft je niet aan te melden, kom gewoon langs en stel je vraag aan een van de notarissen. Meer informatie over onze spreekuren is te vinden op www.bmf.nl.