Noorderlicht boven Sneek

Dat het licht zo zuidelijk zichtbaar was, is volgens NOS-weervrouw en meteoroloog Willemijn Hoebert vrij zeldzaam. "Om het licht te zien moet je naar de noordelijke horizon kijken", tipt Hoebert. "En je moet mazzel hebben dat er geen of nauwelijks bewolking is."

Uitbarstingen op de zon

Het noorderlicht of poollicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daardoor komen grote hoeveelheden geladen deeltjes in de ruimte. Door de aantrekkingskracht van de aarde worden deze deeltjes vooral naar de noord- en zuidpool getrokken, omdat daar het magnetisch veld van de aarde het sterkst is.

De geladen deeltjes gaan met hoge snelheid door de atmosfeer en botsen op elkaar. Daarbij komt energie vrij, met als gevolg de bijzondere kleuren aan de hemel. Het natuurfenomeen is elk jaar ook een aantal dagen in Nederland met het blote oog te zien.

Bron laatste gedeelte tekst is van NOS.nl