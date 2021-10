Noorderhoek is veelkleurige Happy Stones Gedenkmuurbankje rijker

SNEEK- Vanmorgen hebben Commissaris van de Koning, Arno Brok, samen met wethouder Mirjam Bakker, de Happy Stones Gedenkmuur in de Natuurontmoetingstuin in de Noorderhoek onthuld. Dit gebeurde onder grote belangstelling van de basisschoolkinderen uit de wijk, vrijwilligers en vertegenwoordigers van het Wijkplatform Noorderhoek.

Marten de Rapper las een door hem geschreven ‘Happy Stones gedicht’ voor.

Happy Stones

Tussen donkere wolken

Scheen af en toe de zon

Een zonnestraal

Verlichtte het pad

Zoals alleen de zon dat kon

Een schittering

Weerkaatste op een kei

Van miljoenen jaren oud

In mensenhanden

toevertrouwd

Een steen liefdevol voorzien

Van beeld en tekst

Doelend op saamhorigheid

Voor de vinder een stimulans

In de spannende coronatijd

De stones vertellen een verhaal

Met liefde uitgebeeld

Zonder woorden, maar met eigen taal

Zwerven en met anderen gedeeld

Happy stones geven een blij gevoel

Als gewisseld wordt van eigenaar

Het vinden was het doel

Van de stones tekenaar

Het doorgeven van de happy stone

Sterkt de volgende vinder

Met hoop en vertrouwen

Om een toekomst

Op te bouwen

En de herfstzon scheen vanmorgen volop toen Commissaris van de Koning, Arno Brok zijn toespraakje hield in een mengelmoes van Snekers, Frysk en Nederlands.

“Welke taal jullie ook praten is niet van belang, als we maar met elkaar goed bezig kunnen zijn voor Sneek en Friesland. Ik hew hier 15 maanden in de flat achter oans woand en toen was dit ok al un leuke wyk, mar ik moat earlik sizze it is hjir no noch moaier wurden. Ik kom nog altijd heel graag in Sneek omdat de stad over het algemeen hele leuke mensen heeft die de dingen oppakken en gewoan doën”, aldus het ‘helpje van de koaning’.

Een van die mooie initiatieven is dus het veelkleurige Happy Stones Gedenkmuurbankje, bedacht door Hanneke Goede, Statenlid voor de SP in Friesland, die geholpen is door Tjitske Reijenga en Wendy Nele.