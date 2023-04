Noor Bosman nieuwe Kinderburgemeester Súdwest-Fryslân en Fimme Krol ‘Lint voor een kind’

SNEEK- Maar liefst 30 kinderen uit de gemeente Súdwest-Fryslân solliciteerden naar de functie van kinderburgemeester. Maar uiteindelijk was het Noor Bosman van basisschool De Oudvaart in Sneek die vanmorgen naast burgemeester Jannewietske de Vries op het stadhuisbordes mocht staan. Dat gebeurde tijdens de Aubade van Sneek.

Fimme Krol: ‘Lint voor een Kind’

Samen met Fimme Krol uit Heeg, die ‘Lint voor een Kind’ kreeg omgehangen omdat hij afgelopen winter een buurjongetje onder het ijs had gehaald. “Een pareltje, die het lint verdiende”, aldus voorzitter Renate Dümmer van de Oranjevereniging Sneek.

Ook is voor dit jaar een nieuw adviesteam aangesteld dat de kinderburgemeester ondersteunt. Erik Korenstra van de Kleine Ambassade: “Het was weer een enorm moeilijke keuze, want ook dit jaar solliciteerde er weer een supergemotiveerde groep kinderen. Toch moesten we een keuze maken. Wij denken dat we met dit team de beste afspiegeling hebben van alle kinderen in de gemeente. Dat betekent natuurlijk niet dat andere kinderen niet kunnen meedenken. Wij hopen dat zij dat ook volop blijven doen.”