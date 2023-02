Noor Bosman is de nieuwe kinderburgemeester van Súdwest-Fryslân

SUDWEST-FRYSLAN -De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds vanmiddag een nieuwe kinderburgemeester. Noor Bosman van basisschool De Oudvaart in Sneek volgt Jan Eise Kruithof op. Noor werd vanmiddag officieel geïnstalleerd door burgemeester Jannewietske de Vries en kreeg de ambtsketen omgehangen door Jan Eise. Ook is voor dit jaar een nieuw adviesteam aangesteld dat de kinderburgemeester ondersteunt.

Maar liefst 30 kinderen uit de gemeente solliciteerden naar de functie van kinderburgemeester. Alle kinderen kwamen vorige week langs op het stadhuis in Sneek om te vertellen waarom zij zo graag kinderburgemeester willen worden. Erik Korenstra van de Kleine Ambassade: “Het was weer een enorm moeilijke keuze, want ook dit jaar solliciteerde er weer een supergemotiveerde groep kinderen. Toch moesten we een keuze maken. Wij denken dat we met dit team de beste afspiegeling hebben van alle kinderen in de gemeente. Dat betekent natuurlijk niet dat andere kinderen niet kunnen meedenken. Wij hopen dat zij dat, net zoals vandaag tijdens de Kinderconferentie, dat ook volop blijven doen.”

Afscheid Jan Eise Kruithof en team 2022

Vanmiddag werd ook afscheid genomen van de kinderburgemeester en het team van afgelopen jaar. Kinderburgemeester Jan Eise Kruithof ontving een fotoboekje als herinnering voor zijn inzet. Alle leden van het team ontvingen het boek ‘Piraten, dieren, bejaarden, wat stem jij?’. Een informatief boek over de democratie en politiek. Burgemeester Jannewietske de Vries: “Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie waardevolle adviezen. Deze worden echt gewaardeerd en gebruikt. Jan Eise, jij gaat de geschiedenis in als de eerste kinderburgemeester van Súdwest-Fryslân. Ik heb genoten van onze gezamenlijke optredens, het was erg leuk en leerzaam om een jaar met je op te trekken. Je was een top collega!”