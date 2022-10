Nominatie provincie Friesland van start voor de amateurscheidsrechter van het jaar-verkiezing

Zeist- De KNVB en ARAG is vanaf 3 oktober 2022 op zoek naar de amateurscheidsrechter van het jaar. In januari 2023 ontvangt de arbiter die altijd klaar staat voor de club en zich het beste onderscheidt door fairplay op het veld, de landelijke amateurscheidsrechter van het jaar Award. Scheidsrechters kunnen tot en met 26 oktober 2022 worden genomineerd via het platform www.scheidsrechtervanhetjaar.nl.

Met de verkiezing vragen KNVB en ARAG aandacht voor amateurscheidsrechters en het belang voor fairplay op de Nederlandse voetbalvelden. Via het online platform bieden de initiatiefnemers vele vrijwillige voetbalscheidsrechters het podium dat ze verdienen. In totaal worden 24 genomineerde scheidsrechters door een vakjury geselecteerd en beoordeeld. Per provincie gaat het om één verenigingsscheidsrechter en één KNVB-scheidsrechter.



CEO van ARAG, Marc van Erven is mede-initiatiefnemer en jury-lid van de amateurscheidsrechter van het jaar-verkiezing. Hij benadrukt dat het bij de beoordeling van de genomineerden niet gaat om de béste amateurscheidsrechters, maar juist om zijn of haar inzet en om toezicht op fairplay op het voetbalveld. Ook wordt beoordeeld op inzicht, communicatie en het ‘aanvoelen’ van de wedstrijd.



Volgens Bas Nijhuis, scheidsrechter in het betaald voetbal en eveneens jurylid, zijn scheidsrechters een onmisbare schakel in de duizenden voetbalwedstrijden die er wekelijks in Nederland worden gespeeld: “Elk weekend staan er ruim 30.000 amateurscheidsrechters klaar op de voetbalvelden en in de zaal. Zij zorgen ervoor dat wedstrijden eerlijk worden gespeeld door een juiste toepassing van de regels. Amateurscheidsrechters fluiten uit liefde voor de sport en doen dit op vrijwillige basis. Met deze award willen we stil staan bij de tomeloze inzet van al deze essentiële vrijwilligers die het amateurvoetbal mogelijk maken en onze waardering laten blijken.”



Nomineren en stemmen

Deze week is het de Week van de Scheidsrechter. Amateurvoetballers, teams, verenigingen en vrienden kunnen tot en met 26 oktober hun favoriete amateurscheidsrechter nomineren via het platform scheidsrechtervanhetjaar.nl. Van 17 oktober tot en met 20 november kan er via het platform gestemd worden op de beste amateurscheidsrechters die per provincie worden gepresenteerd.

Onthulling winnaar in januari 2023

Een vakjury beoordeelt in december de 24 provinciewinnaars, die de meeste stemmen hebben behaald. Op basis van hun juryrapport wordt in januari 2023 tijdens de ‘ARAG Dag van de FairPlay’ op de KNVB Campus in Zeist de amateurscheidsrechter het jaar bekendgemaakt en gekroond.

De jury bestaat uit Franca Overtoom (assistent-scheidsrechter betaald voetbal), Bas Nijhuis (scheidsrechter betaald voetbal), Marc van Erven (CEO ARAG) en Sjoerd Mossou (voetbaljournalist, columnist en schrijver).