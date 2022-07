Nominatie bank Sneek als favoriete buitenkunstwerk

Uiteraard wil de ontwerpster graag dat haar bank ook werkelijk uitverkozen wordt. Zo ja, stem dan heel eenvoudig op de bank van de nieuwe werkelijkheid:

https://www.nporadio4.nl/klassiek/de-ochtend-van-4/bcc6df36-c51c-4448-baa1-aabeca3e72c0/stem-op-jouw-favoriete-buitenkunstwerk-uit-regio-noord

Info over de bank

De zeven persoons bank werd bedacht en ontworpen door de Friese architecte Nynke-Rixt Jukema, geïnspireerd door de anderhalve meter-samenleving.

De bank heeft een doorsnede van 4,5 meter en is gebaseerd op de Friese leugenbankjes. Automatisch zit men 1,5 meter van elkaar af, geheel volgens richtlijnen van het RIVM. Jukema: “In de openbare ruimte zie je vooral dat mensen zich erg onwennig voelen door de nieuwe maatregelen. Ik vind het belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan, dat we toch naar buiten gaan, ook in deze maatschappij. Hoewel anderhalve meter van elkaar af zitten vaak erg ver voelt, zorgt de hoefijzervormige opzet en de hoge rugleuning van deze bank er juist voor dat er een soort sociale verbinding ontstaat.”

De bank is een schenking van ICT-dienstverlener Accent Automatisering uit Sneek ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan.

Bank van de nieuwe werkelijkheid

Locatie: Prins Hendrikkade

Jaartal: juni 2020

Maker: architecte Nynke-Rixt Jukema