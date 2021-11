Nomadenhof, 29-11-2021

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak i.v.m. het Corona covid-19 virus, maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/04: mechelse herder ex.reu, 4 jaar.

11/07: schildpadpoes met 5 kittens van 6 weken oud, omgeving Wredehof, Rohel.

22/08: zwart-witte kat, omgeving zwarte Brekken bij Sneek.

05/09: 3 zwarte kittens omgeving carpoolplaats Follega.

06/09: 2 rood-witte kittens 11 weken, omgeving Carpoolplaats Nyland.

08/10: 2 lapjes kittens 8 weken, omgeving de Finne, Ijsbrechtum.

02/11: 3 kittens cypers-wit, 9 weken, omgeving Arumerweg Witmarsum.

13/11: zwart-witte poes is gechipt, 9 jaar, omgeving Giekstraat.

15/11: zwart-witte kater 11 jaar omgeving Boskranne St. Nyk.

16/11: rood/witte kater 6 maand, omgeving lange achte Scharnegoutum.

24/11: zwart/witte kater witte tenen,befje en snor, omgeving Beukenlaan Z Oudemirdum.

25/11: schildpad/wit, ex.poes 11 jaar.

Vermist:

22/11: cypers-witte kater, 3 jaar, is gechipt omgeving Gele lis, inl.: 06-24119530.

2/11: cypers-witte poes, is gechipt omgeving Trasmolen Makkum, inl.: 06-23969774.

Gevonden:

22/11: witte kater, loopt er al jaren, wordt gevoerd, omgeving Ige Galemawei Oudega inl.: 06-30602354.

23/11: schildpadpoes, kitten 4 maand, omgeving Molenkrite, inl.: 413399.

23/11: cypers-wit kitten, borst wit, paar stukje cypers, 15 weken, omgeving de Kreek inl.: 06-28844602.

27/11: wit zwarte kat, mist linker oog, omgeving Frittemaleane, inl.: 06-27436815.

Wegens omstandigheden is kat Floortje bij ons in De Nomadenhof gekomen. Deze oudere lieve dame van 11 jaar houdt wel van een aai over haar bol. Ze mag graag naar buiten. Bij wie mag ze haar laatste jaren doorbrengen?