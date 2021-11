Nomadenhof, 08-11-2021

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/04: mechelse herder ex.reu, 4 jaar.

11/07: schildpadpoes met 5 kittens van 6 weken oud, omgeving Wredehof, Rohel.

22/08: zwart-witte kat, omgeving zwarte Brekken bij Sneek.

05/09: 3 zwarte kittens omgeving carpoolplaats Follega.

06/09: 2 rood-witte kittens 11 weken, omgeving Carpoolplaats Nyland.

08/10: 2 lapjes kittens 8 weken, omgeving de Finne, Ijsbrechtum.

13/10: zwart-witte kater, omgeving Pastorielaan, Joure.

28/10: zwart-wit kitten 8 weken omgeving Bandsloot Bantega.

02/11: 3 kittens cypers-wit, 9 weken, omgeving Arumerweg Witmarsum.

Vermist:

Gevonden:

01/11: Rode kater 8 maanden, omgeving Hogedijk Rotsterhaule, inl.: 413399.

01/11: lapjespoes 1 jaar is gechipt, omgeving Parkstraat Lemmer, inl.: 413399.

02/11: cyperse kater, 2 jaar, sinds 3 weken, omgeving Bloksleat Broek, inl.: 413399.

06/11: zwart-witte kater, 1 jaar, wordt gevoerd, omgeving Raadhuisstraat Balk, inl.: 06-19703508.

Beau is gevonden op een onbewoond eiland in de Brekken onder Sneek, hij was erg mager, hij is met een bootje en een vangkooi ingevangen en naar de Nomadenhof toegebracht. Beau is een nog wat schuwe kater die op zoek is naar een rustige omgeving waar hij op zijn tijd kan wennen en waar hij zich op zijn gemak kan voelen. Wie ziet het wel zitten met deze verlegen jongeman?