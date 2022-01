Nol Havens, bekend van VOF de Kunst, geeft solo concert bij Lewinski

Op 31 mei jl. verscheen ‘Doe mij maar alles’, het 3e solo-album van Nol Havens. “Een levensdagboek”, zoals Nol het omschrijft. Waar vorig jaar de wereld in één keer tot stilstand kwam en agenda’s leeg geveegd werden, ontstond er ruimte in het hoofd en hart van Nol. “Ineens had ik een zee van tijd en ik besloot die te gaan gebruiken om te schrijven. Ik wilde ik het deze keer alleen doen. Je eigen keuzes maken, zelf beslissingen nemen. Muziek maken die heel dicht bij me staat. Schrijven over dingen die mij bezighouden. Spannend, maar ik voelde tegelijkertijd de vrijheid.”

Al snel was er het lied ‘In mijn hoofd’. Dat zette Nol aan om door te schrijven. “Nu moest er ook een album komen. Elke ochtend zat ik om 9 uur in mijn thuisstudio en ging aan de slag. Schrijven. De hele dag. Als een ambacht. Bij mij begint een nummer altijd met de tekst; die bepaalt de richting voor de muziek. Het was een productieve tijd: 25 nummers zijn ontstaan.”

“Na die eerste fase nodigde ik andere muzikanten uit. Samenwerken zorgt voor verrassingen, voorkomt dat je in herhaling valt. Ik vroeg Stephanie Struijk, JW Roy en Tom Vanstiphout (Milow, Brian Ferry, Clouseau) tevens producer van mijn album.”

Naast het solo werk zal ook het VOF de Kunst repertoire met bijbehorende verhalen niet ontbreken!

U kunt vooraf een hapje mee-eten. Kies dan ticket incl. diner. De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30, eventuele dieetwensen of vega wensen kunt u vooraf per mail/tel aan ons doorgeven.