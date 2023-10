Nog zes bedrijven in de race voor Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2023

De jury koos deze zes bedrijven uit de veertien bedrijven die nog in de race waren voor de titel. De veertien bedrijven zijn door de sectorspecialisten van YnBusiness bezocht. YnBusiness heeft de bedrijven bevraagd op de thema’s ondernemerschap, bedrijfsvoering, financieel, duurzaamheid en innovatie en heeft bij de jury verslag uitgebracht.

Juryvoorzitter Dennis Carton: “We hebben te maken met een sterk deelnemersveld. Het was dan ook moeilijk om tot een top zes te komen. Maar we zijn tot een mooie, brede top zes van bedrijven gekomen die elk impact maken. Al deze bedrijven hebben duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel.”

Naast Dennis Carton bestaat de jury van de verkiezing uit: Wytze Rijke, Josien Andringa, Petra Boorsma en Rein Brandsma. Rein Brandsma won met zijn bedrijf Brandsma Digitaal Meten (BDM) in 2021 de verkiezing. Op 17 en 19 oktober bezoekt de jury de zes genomineerde bedrijven en kiest vervolgens de drie finalisten.

De Ondernemersprijs

De Ondernemersprijs wordt elke twee jaar uitgereikt in samenwerking met de Ondernemersfederatie. De gemeente geeft op deze manier graag extra aandacht aan bedrijven die zich bovenmatig inzetten voor belangrijke, maatschappelijke thema’s. Bovendien zijn deze bedrijven een inspiratie voor andere bedrijven en ondernemers.

Finale verkiezing

De finale van de ‘Verkiezing Onderneming van Súdwest-Fryslân 2023’ vindt plaats tijdens het grote Ondernemersevent in Theater Sneek op 28 november. Dit event wordt het hoogtepunt van het jaar voor ondernemers in de gemeente als het gaat om netwerken en ontmoeten. Van zzp'er tot mkb eigenaar en van internationale pionier tot aan startende ondernemer, iedereen is van harte welkom. Ondernemers kunnen zich gratis aanmelden voor het event via www.sudwestfryslan.nl/ondernemersprijs