Nog voldoende kaarten volleybalinterland Jong Oranje tegen Jong Duitsland

“Qua reserveringen loopt het nog niet storm. Dat komt omdat het volleybalpubliek toch even aan het idee moet wennen dat er weer een interland is met vooraf reserveren en verder speelt het weer ook een beslissende factor. Het zal wel niet zo’n vaart lopen met de belangstelling denkt men,” veronderstelt de organisatie.

Het is voor het eerst sinds vijf jaar dat Sneek weer een heuse interland organiseert. Bestuur van VC Sneek is uitermate verheugd dat nationale teams uitwijken naar nieuwe locaties en de provincies opzoeken. “Met het spreiden van wedstrijden van nationale teams vergroot je de binding met het volleybal in het algemeen en met name in de regio. Nu kunnen mensen ook van heel dichtbij genieten van internationaal volleybal”, zegt de organisatie.

Publiek is van harte welkom in de Sneker Sporthal en kan voor een kleine entreeprijs naar binnen. Volwassenen betalen slechts 7,50 euro en jeugd t/m 16 jaar kan voor maar 5 euro naar binnen. Iedere toeschouwer krijgt een programmaboekje en een lot. De organisatie hoopt dat de hal goed gevuld zal zijn. “Daarmee geven we aan dat Sneek weer een pleisterplaats kan worden voor internationale wedstrijden en dat willen we graag”, aldus de organisatie tot slot.