Nog meer 'Seated Sundays' bij het Bolwerk

SNEEK - Afgelopen jaar werd er gestart met Seated Sundays in het Bolwerk: zitconcerten in de middag met bijpassende artiesten.

Dit nieuwe concept kon op enthousiasme van de bezoekers rekenen en daarom is er besloten verder te gaan met deze serie. De eerstvolgende in de planning is op zondag 6 februari met Elske DeWall en YVI.