Nog kaarten beschikbaar voor Super Cupduel Friso Sneek vs Sliedrecht Sport

SNEEK- Het duel om de Super Cup tussen Friso Sneek en Sliedrecht Sport heeft nog niet het maximale aantal verkochte kaarten bereikt. In de Sneker Sporthal is er plaats voor 800 toeschouwers.

Klassieke opening

De partij tussen landskampioen Friso Sneek en bekerwinnaar Sliedrecht Sport is de klassieke opening van het volleybalseizoen. Friso Sneek werd na een zinderende cyclus tegen VV Utrecht in de eigen hal de beste van Nederland en Sliedrecht Sport troefde in de bekerfinale VV Utrecht af.

Eerste officiële wedstrijd

Het belooft dus een enerverend duel te worden die nauw op de voet ook door de gehele Nederlandse pers gevolgd getuige beelden in Studio Sport. Voor wie aanwezig wil zijn om de eerste officiële wedstrijd van het volleybalseizoen te zien kan kaarten kopen op de website van vcsneek.nl.

Volle hal

Een volle hal zou voor de meiden een extra beloning zijn voor hun prestaties van vorig jaar en ook voor Sliedrecht Sport dat vorig jaar door Friso Sneek voor de landstitel onttroond werd. Om 15.30 uur vindt er op de speciale Taraflexvloer de eerste serve plaats.

Bron: VC Sneek