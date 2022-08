Nog één week Simmer yn Súdwest activiteiten

SNEEK- Het is volop Simmer yn Súdwest. Deze zomervakantie staat bol van sportieve, culturele en gezellige activiteiten in de hele gemeente. Onder stralende condities vermaakt de jeugd zich uitstekend. De buurtcampings en chillplekken worden druk bezocht. De foto’s spreken voor zich! Afgelopen dinsdag kwam wethouder Petra van den Akker (o.a. portefeuille Jeugd) een kijkje nemen.

Petra van den Akker, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân: “Wat was het leuk om te zien hoe het gaat op de buurtcamping, wat een plezier en top georganiseerd. Een compliment voor een ieders bijdrage!”

Komende week is de laatste week van de zomervakantie en daarmee ook van Simmer yn Súdwest. Er staan nog een boel leuke activiteiten op het programma. Kom naar de buurtcamping in Koudum, Sneek of Bolsward. Kinderen kunnen zich daar uitleven met sport en spel of creatief aan de slag gaan. Voor het timmerdorp in Bolsward zijn nog aanmeldingen mogelijk. En let op, in Sneek komt de befaamde pumptrack. Bekijk hier het volledige programma.

Buurtsportcoach van Beweegteam Súdwest-Fryslân: “Van jonge kinderen tot jongeren; allen gaan ze met fiets, step of skateboard op de pumptrack. Deze staat elke week op een andere plaats in de gemeente en is een groot succes!”

Dagtochten voor gezinnen

Dit jaar werden er ook weer dagtochten georganiseerd voor gezinnen met een laag inkomen. Dit doen we samen met De Groengrijs bus. Deze stichting heeft een sociaal maatschappelijke doelstelling en biedt budgetvriendelijke tochten. Dat kan omdat Groengrijs uitsluitend met vrijwilligers werkt. In totaal zijn er 14 bustochten en allemaal waren ze snel volgeboekt.

Paul David Meester van De Groengrijs bus: “De bus dagtochten zijn erg populair. Naast het aanbod van 12 dagjes uit naar onder andere Texel en Duinen Zathe, hebben we nog 2 bussen extra laten rijden naar favoriet Walibi”.

Samenwerking van verschillende partijen

Simmer yn Súdwest is een initiatief van gemeente Súdwest-Fryslân en wordt georganiseerd door cultuurbureau Akte 2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en de Groen Grijs bus. Simmer yn Súdwest is voor alle kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân van 4 t/m 18 jaar.