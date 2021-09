Nog 3 races voor de SKS-skûtsjesilers

Lange tijd was het twijfelachtig of er in het naseizoen nog iets zou gebeuren. Een op 21 augustus door de schippers zelf georganiseerde wedstrijd op Langweer was de opmaat naar drie ‘ officiële’ wedstrijden.

Jappie Visser: “Eigenlijk was er te weinig wind, maar het was toch leuk om elkaar weer te zien, zoals het hoort. Al die schippers in het dorp. Ik heb met (neef) Jasper en (oom) Albert die op Lemmer en Grou stuurden nog lang nagesproken over de wedstijd.”

Op 2 en 3 oktober wordt de Friese Hoek op Lemmer gezeild. “Dat zijn meerdere wedstrijden op een dag, dus een leuk evenement.” Vlak daarna op 9 oktober vindt de Waterpoortrace plaats op het Snekermeer, het thuiswater van de Sneker Pan.

“Een wedstrijd, georganiseerd door het Dicky van der Werffonds. Die race is geruild met de Friso bokaal, die niet door kon gaan. Daarna nog op 16 en 17 oktober de Roekoepolle, een tweedaags evenement op het Snekermeer en de Poelen. We zijn blij dat we los kunnen al hebben we daar gemengde gevoelens over.”

Dan is het seizoen voorbij. In november en december ligt de Sneker Pan zoals elk jaar te shinen bij de Waterpoort. Als het skûtsje weer teruggekeerd is op haar plekje aan de Houkesloot heeft de bemanning nog zo’n 14 dagen rust. En dan: weer aan de slag!

Bron: fb-pagina Sneker Pan