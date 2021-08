Nog 1 week en dan gaat de aanmelding voor ‘De Wike’ van start

Verenigingen kunnen tijdens deze Wike hun deuren openzetten voor inwoners uit de buurt. Dit kunnen ze doen door sport– en spelactiviteiten te organiseren, zoals spelmiddagen, toernooien of open trainingen. Vanaf maandag 16 augustus kunnen verenigingen hun activiteiten aanmelden via dewike.frl.

Lit Jim Gean! Met die slogan trapt Sport Fryslân de campagne voor De Wike af. We mogen weer sporten en bewegen bij sportverenigingen en dat vieren we. Als sportverenigingen door heel Fryslân de deuren openen, krijgen we samen veel inwoners in beweging. Het is een prachtige manier om inwoners kennis te laten maken met het sportaanbod op de club en om hen te laten zien hoe leuk het is om samen in beweging te zijn. Daarom worden sportverenigingen nu al opgeroepen om na te denken over een activiteit die zij tijdens De Wike kunnen organiseren.

Via dewike.frl komen bezoekers vanaf 16 augustus op een provinciaal online platform terecht. Hier kunnen sportverenigingen hun aanbod kwijt en kunnen inwoners zich vanaf 1 september opgeven voor de activiteiten waar zij aan mee willen doen. Het aanmelden van activiteiten is mogelijk van 16 t/m 30 augustus.

'De Wike’ is een eenmalig initiatief en wordt gefinancierd vanuit het provinciale Corona noodfonds 'No en Moarn'. De campagne is erop gericht om de Friese inwoners (weer meer) in beweging te brengen. Het unieke Friese verenigingsleven speelt hierin een centrale rol.