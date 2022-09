Noarderleech unyk poëtysk lânskip / uniek poëtisch landschap: nieuw fotoboek Evert Wilstra met tweetalige gedichten Jochum Rijpma

SNEEK- Het Noarderleech is een van Europa’s grootste kwelders en wordt gezien als zeer belangrijke natuur voor Europa. In de loop der jaren heeft fotograaf Evert Wilstra prachtige foto’s gemaakt van dit 4200 hectare grote natuurgebied, dat ook onderdeel is van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Jochum Rijpma laat ons via de taal de leegte, het mooie licht en het nachtelijk duister van het gebied voelen.