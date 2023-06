Noah Burgerbistro: Sneek is een nieuw en hip restaurant rijker

Noah Burgerbistro heeft haar deuren geopend in het hartje van Sneek. Noah is een tof concept wat nog niet in de regio te vinden is. Wij geloven dat een lekker hapje eten veel meer is dan wat er op je bord ligt. Een lekker hapje eten is volgens de uitbaters de optelsom van:

1 Goed gezelschap

2 Een toffe vibe

3 Een simpel gerecht, perfect bereid

4 Met aandacht en plezier geserveerd

Deze week is er op maandag, dinsdag en woensdag letterlijk en figuurlijk ‘proefgedraaid’ in de Burgerbistro op de Marktstraat 26. De ambiance van het nieuwe restaurant is hip en trendy, maar vooral smaakvol ingericht. Vanaf vandaag is Noah Burgerbistro dus geopend voor het publiek.

Gezellig terras

Ook het terras voor het restaurant is niet alleen ruim maar ook heel gezellig door de fraaie parasols. De openingstijden van Noah Burgerbistro zijn: Maandag tot zondag van 10:00 tot in late uurtjes.