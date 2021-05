NL Doet: Ligplaats Top&Twelster skûtsje opgeknapt

Bij de ligplaats is nu ook een bord geplaatst met informatie over het skûtsje. Dit mooie bord is gemaakt door Houthandel Sneek. De ligplaats is ook voor komend jaar beschikbaar gesteld door Hart van Friesland. Het resultaat mag er na een dagje klussen in ieder geval zijn. Aan It Ges hebben we er weer een mooi visitekaartje bij gekregen!

Uiteraard hopen de bemanningsleden van het TT-skûtsje dat er snel weer gezeild mag worden. Al meer dan een jaar ligt het skûtsje aan de wal, maar nu we stapsgewijs uit de wurggreep van de lockdown raken, lijkt dat een kwestie van tijd. De vooruitzichten zijn in ieder geval positief.

Bron: https://www.topentwelonline.nl/