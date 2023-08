NK Fierljeppen te volgen op GrootSneek.nl

IJLST- De voorpret van het Nederlands kampioenschap fierljeppen kan al beginnen, want vanaf vrijdag 1 september om 17:00 uur kan je via GrootSneek.nl meekijken met het gloednieuwe Fierljepcafé.

In het programma, dat gemaakt wordt in samenwerking met Omroep Súdwest en Ying Media, wordt vanuit de studio met gasten vooruitgeblikt op het Fierljepfestijn dat op 2 september plaatsvindt in IJlst.

Ben je benieuwd naar verwachtingen, kanshebbers en alle in’s en out’s van het fierljeppen? Vergeet dan niet te kijken.