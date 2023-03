NK Bedrijfstafeltennis, Sneker Erwin Hoekstra winnaar

Sneek- Erwin Hoekstra is Nederlands kampioen Bedrijfstafeltennis 2023. Op zondag 26 maart 2023 ging het NK Bedrijfstafeltennis in Zwolle van start. Vanuit online marketing bureau Brandmerck deden er vier spelers mee, waaronder Erwin Hoekstra. Erwin, commercieel directeur van Brandmerck, wist maar liefst alle wedstrijden én de finale te winnen en is daarmee Nederlands kampioen bedrijfstafeltennis 2023.

Als team wint Brandmerck ook

Het was een goede dag voor het team van Brandmerck met goede individuele resultaten. Zo bracht één Brandmercker het tot de kwartfinales en een ander tot de halve finales. Daarmee werden ze ook als team gekroond tot winnaars van het toernooi. Een erg succesvolle dag voor Brandmerck met een prijs voor het team én natuurlijk de kersverse Nederlands kampioen Bedrijfstafeltennis Erwin die de trofee mee naar Sneek mocht nemen.

Caveo NK Bedrijfstafeltennis

Tijdens het Caveo NK Bedrijfstafeltennis op 26 maart 2023 streden de beste en gezelligste bedrijven voor de titel ‘’bedrijfstafeltenniskampioen van Nederland’’. Het was de 4e editie die werd gehouden in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Het was een side-event van het NK Tafeltennis, wat ook op deze dag plaatsvond in het Landstede Sportcentrum in Zwolle.