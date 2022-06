‘Niks moaier as meielkoar muzyk meitsje!’

STAVOREN - De Mienskipsorkesten van Workum, Woudsend, Top en Twel, Koudum en Greidhoeke waren vandaag te gast op het Gele Plein in Stavoren bij fanfare De Lytse Súdwesthoeke Stavoren e.o.

En wat is er inderdaad mooier dan samen met elkaar muziek te maken. De orkestleden en het publiek maakten er een mooie en gezellige middag in Stavoren. Plezier in samen muziek maken! Daar staat 'Mear mei muzyk' voor.