Nikita Ketelaar (17) uit Sneek wordt vermist

SNEEK - De 17-jarige Nikita Ketelaar uit Sneek wordt sinds woensdag vermist. Ze is voor het laatst gezien om 12:06 uur in de bus richting de kop van Noord-Holland. Daarna ontbreekt ieder spoor.

Nikita heeft donkerblond/bruin haar, blauwe ogen en is ongeveer 1,65 meter lang. Ze zou een zwart leren jas dragen en een blauwe spijkerbroek, met zwarte Nike schoenen. De schoenen hebben een witte zool.

Wie Nikita nog gezien heeft sinds 10 november en/of tips heeft over haar vermissing wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 0900-8844 of 0800-6070 of bel misdaad anoniem op 0800 7000