Nij diel Fryske natoergidsen oer beammen

SNITS- Freed 28 maaie is it fiifde diel yn de rige Fryske natoergidsen fan Sake P. Roodbergen ferskynd. Dit diel giet oer beammen. It doel fan dizze rige is it op in hânsume manier beskikber meitsjen fan aktuele kennis fan de natoer yn Fryslân en it bydragen oan it brûken en fêstlizzen fan de Fryske soartnammen.