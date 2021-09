Nij boek Snitser Freddie Scheltema

SNITS- It nije boek fan Freddie Scheltema leit no yn de winkels. It boek, mei de titel ‘It Frysk is dea en oare fleurige ferhalen’, is in samling fan koarte ferhalen mei gedichten. It is proaza oer it deistige libben mar wol mei in flinke knypeach. Want der mei best wat mear lake wurde yn de Fryske literatuer.