Nieuwjaarsreceptie, ‘de Fjoerkoertoer’: in 6 steden rond de vuurkorf!

SNEEK- De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Súdwest-Fryslân is dit keer anders dan voorgaande jaren. In januari organiseert de gemeente Súdwest-Fryslân de ‘Fjoerkoertoer’. Tijdens deze bijzondere nieuwjaarsreceptie op zes avonden in zes verschillende steden in onze gemeente, luiden we met elkaar het nieuwe jaar in.