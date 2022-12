Nieuwjaarsduik Oudega SWF 2023

OUDEGA - Het is bijna zover! De traditionele nieuwjaarsduik in Oudega SWF kan voor het eerst sinds 2020 weer plaatsvinden. Dit jaar zijn er weer deelnemers die voor hun goudendoekkie gaan en en zelfs een aantal voor hun diamantendoekkie. Ook is er weer de optoetelprijs voor de leukst verklede duiker/duikers.

De nieuwjaarsduik in de Oudegaaster Brekken is deze keer een uur eerder, namelijk om 15.00 uur (ipv 16.00 uur). Houd daar dus even rekening mee. Na afloop is er een gezellige Nieuwjaarsborrel in het schip van het Radio 3d-Team met live muziek!

Zien wij jullie morgen in Oudega? Nodig je vrienden en familie uit om fris het nieuwe jaar in te gaan. Locatie: Camping De Bearshoeke In Oudega.